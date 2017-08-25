Гаджи Алиев стал 3-кратным чемпионом мира

2017-08-25 22:36 | www.oxu.az | 3

В Париже проходит чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в пятый день мундиаля на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджан представляли трое, из которых один завоевал медаль.

Двукратный чемпион мира Гаджи Алиев в 1/16 финала обыграл Алибека Осмонова (Кыргызстан) - 8:0, а затем не менее уверенно переиграл Риню Накамуру (Япония) - 10:1.

В четвертьфинале Гаджи досрочно победил Миколу Болотнюка (Словакия) - 10:0, а потом также досрочно обыграл Йовлиса Родригеса (Куба) - 10:0.

В финале Алиев досрочно победил Гаджимурада Рашидова (Россия) - 7:1. Это его третий титул чемпиона мира.

С.Б.

