США изучают возможность применения силы против Венесуэлы

2017-08-25 22:57 | www.oxu.az | 4

Вашингтон изучает возможность применения силы в отношении Венесуэлы, но в ближайшее время не планирует военного вмешательства. Об этом заявил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

По его словам, силовой вариант против Каракаса возможен только в случае дальнейшего ухудшения ситуации в этой южноамериканской стране.

Одновременно с Макмастером выступил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он рассказал, что Белый дом считает недопустимой сложившуюся ситуацию в Венесуэле, и Дональд Трамп «ясно дал это понять, подписав проект закона о санкциях», — заявил министр, добавив, что «речь идет не о смене руководства Венесуэлы, а о восстановлении демократического процесса и верховенства права».

Ранее 25 августа Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Отныне запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA. Также запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.

В субботу, 19 августа, учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, устанавливающий для него законодательные функции и фактически распускающий парламент страны. При этом подконтрольный оппозиции парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) назвал действия учредительного собрания противоречащими конституции и потребовал не допустить роспуска законодательной власти.

Госдеп США также осудил решение венесуэльского учредительного собрания.

С.Б.

