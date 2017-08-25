Макмастер: “США не планируют военных действий против Венесуэлы”

2017-08-25 23:01 | www.apa.az | 3

США не рассматривают планы военных действий против Венесуэлы в ближайшее время.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Любое решение будет принят вместе с нашими партнерами в регионе. Никаких военных действий не ожидается в ближайшем будущем", - сказал Макмастер на брифинге.

Он также отметил, что администрация США продолжает разрабатывать различные варианты действий с учетом того, как может развиваться ситуация в Венесуэле.