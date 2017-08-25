Кадыров рассказал о спасенных в Ираке детях

2017-08-25 23:25 | www.oxu.az | 2

Рамзан Кадыров заявил о возвращении в Россию из Ирака пяти дагестанских детей.

Как передает Oxu.Az, о подробностях их вызволения он рассказал в своем Instagram.

11 августа глава Чечни выложил в Instagram видеосюжет телеканала RT, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Тогда Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

25 августа Кадыров рапортовал, что в Грозный из Ирака прилетели получившая ранение девятилетняя Марьям Шихабудинова, сестры Хадиджа и Фатима Зайнуковы (пять лет и три года), а также трехлетние Султан-Мурад Алиев и Али Магомедов.

«Очередная операция по спасению наших детей в Ираке завершилась успешно», — написал Кадыров, отметив, что «малыши оказались в охваченном хаосом Мосуле из-за преступного безрассудства родителей, которые пополнили ряды террористов и псов ада». «Этих детей могла бы постигнуть трагичная участь десятков тысяч сверстников, которые погибли в Сирии и Ираке. Мы не могли этого допустить!» — подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что спасение детей стало возможным благодаря выполнению поручений президента России Владимира Путина.

С.Б.

