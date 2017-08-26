Сегодня день рождения I вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой

2017-08-26 00:01 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась в городе Баку. В 1982 году окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского Государственного Медицинского Института имени Н.Нариманова. В 1988 году с отличием окончила 1-й Московский Государственный Медицинский Институт имени М.Сеченова. С 1988 по 1992 год работала в Московском Научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Краснова.

С 1995 года М.Алиева занимает пост президента в созданном по ее инициативе Фонде друзей культуры Азербайджана. С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал «Азербайджан – Ирс», издающийся на трех языках (азербайджанском, русском, английском).

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации Гимнастики Азербайджана.

В данное время Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева, созданного с целью изучения богатого наследия общенационального лидера азербайджанского народа, а также воспитания новых поколений в духе идей национальной государственности Гейдара Алиева. Официальное открытие Фонда Гейдара Алиева состоялось 10 мая 2004 года.

13 августа 2004 года за свои усилия в области сохранения и развития устного народного творчества и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

28 декабря 2004 года на IV Генеральной Ассамблее Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева была избрана членом Исполнительного Комитета НОК АР.

В 2005 году по результатам проведенного в Азербайджане социологического опроса она была удостоена звания «Женщина года».

9 июня 2005 года за общественную меценатскую и благотворительную деятельность, за весомый вклад в поддержку деятельности учреждений образования и культуры, за укрепление дружбы между народами России и Азербайджана удостоена ордена «Рубиновый крест» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» России.

В 2005 году М.Алиева получила ученую степень кандидата философских наук.

За широкомасштабную и самоотверженную деятельность в различных сферах, включая диалог между цивилизациями, за внимание к детям, нуждающимся в заботе, улучшение условий их жизни, за большую поддержку образованию и проектам, претворяемым в жизнь в исламском мире, 24 ноября 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

За исключительные заслуги в деле охраны и укрепления здоровья матери, детей и семьи единогласным решением 120-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, проходившей в Женеве 29 января 2007 года, Мехрибан Алиева была удостоена премии этой международной организации.

За широкомасштабную благотворительную деятельность, выдающиеся достижения в служении высшим идеалам человечества в мае 2007 года Мехрибан Алиева была удостоена международной премии «Золотое сердце».

14 сентября 2009 года Мехрибан Алиева была удостоена Большого Командорского Креста ордена Заслуги Республики Польша за вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Польшей.

10 февраля 2010 года распоряжением Президента Франции Мехрибан Алиева была удостоена звания кавалера ордена Почетного легиона.

24 июня 2011 года в Брюсселе Мехрибан Алиевой была вручена Золотая медаль Форума Кранс Монтана.

13 февраля 2012 года Мехрибан Алиева была удостоена звания почетного профессора Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Российской Федерации.

13 апреля 2012 года Мехрибан Алиевой Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ была вручена премия «Звезды Содружества».

На прошедшем 7 июня 2013 года V съезде правящей партии «Ени Азербайджан» Мехрибан Алиева была избрана заместителем председателя партии.

27 декабря 2013 года Мехрибан Алиева была удостоена пакистанской премии «Женское совершенство – 2013» имени мученицы Беназир Бхутто.

12 мая 2014 года Мехрибан Алиева была удостоена почетной награды Федерации турецко-германской дружбы за вклад в межцивилизационный диалог, а также популяризацию тюркского мира в Германии и заслуги в развитии азербайджано-германских связей.

16 июня 2014 года в Афинах Мехрибан Алиевой была вручена премия «Олимпийское совершенство» Международной Олимпийской академии за заслуги в пропаганде олимпийских ценностей и принципов.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 февраля 2017 года Мехрибан Алиева была назначена I вице-президентом Азербайджана.

Замужем, имеет двух дочерей и сына.