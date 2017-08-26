Мехрибан Алиева – 53

2017-08-26 00:07 | www.oxu.az | 4

Сегодня день рождения первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой.

Как передает Oxu.Az, Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась 26-го августа 1964-года в городе Баку.

В 1982 году Мехрибан Алиева окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского Государственного Медицинского Института имени Н.Нариманова.

В 1988 году с отличием окончила 1-ый Московский Государственный Медицинский Институт имени М.Сеченова. С 1988 по 1992 год работала в Московском Научно-Исследовательском Институте глазных болезней под руководством академика Краснова.

С 1995 года М.Алиева занимает пост президента в созданном по ее инициативе Фонде друзей культуры Азербайджана. С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал «Азербайджан – Ирс», издающийся на трех языках (азербайджанском, русском, английском).

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации Гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева. Официальное открытие Фонда состоялось 10 мая 2004 года.

13 августа 2004 года за свои усилия в области сохранения и развития устной народной литературы и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

28 декабря 2004 года на IV Генеральной Ассамблее Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева была избрана членом Исполнительного Комитета НОК АР. С 2004 года она является членом Политического совета партии «Ени Азербайджан».

В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в Азербайджане, М. Алиева была удостоена звания «Женщина года».

9 июня 2005 года за общественную меценатскую и благотворительную деятельность, за весомый вклад в поддержку учреждений образования и культуры, за укрепление дружбы между народами России и Азербайджана она была удостоена ордена «Рубиновый крест» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» России.

В 2005 году Мехрибан Алиева получила ученую степень кандидата философских наук.

За широкомасштабную и самоотверженную деятельность в различных сферах, включая диалог между цивилизациями, за внимание к детям, нуждающимся в заботе, улучшение их жизненных условий, за большую поддержку образованию и проектам, претворяемым в жизнь в исламском мире, 24 ноября 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

За исключительные заслуги в деле охраны и укрепления здоровья матери, детей и семьи единогласным решением 120-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, проходящей в Женеве 29 января 2007 года, Мехрибан Алиева была удостоена премии этой международной организации.

За широкомасштабную благотворительную деятельность, выдающиеся достижения в служении высшим идеалам человечества в мае 2007 года Мехрибан Алиева была удостоена международной премии «Золотое сердце».

Мехрибан Алиева за вклад в развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Польшей 14 сентября 2009 года была удостоена ордена «Большого креста» за заслуги перед республикой Польша.

10 февраля 2010 года по распоряжению президента Франции Мехрибан Алиева была удостоена ордена «Большого креста командора почетного легиона».

24 июня 2011 года Мехрибан Алиевой вручена Золотая медаль форума Кранс Монтана.

Является депутатом Милли Меджлиса.

Замужем, имеет двоих дочерей и одного сына.

С.Б.

