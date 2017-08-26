Добродетель по зову долга и сердца. Ко дню рождения Мехрибан Алиевой

2017-08-26 00:02 | www.trend.az | 3

Мехрибан Алиева - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, глава Фонда друзей азербайджанской культуры, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, является авторитетным государственным и общественным деятелем, завоевавшим всенародную любовь и уважение, инициатором и организатором множества знаковых мероприятий. С именем Мехрибан Алиевой связано большое количество важных событий и успехов Азербайджана.

«Все мы – солдаты Азербайджана и готовы с еще более полной отдачей служить во имя будущего нашей страны», - говорит Первый вице-президент. И эти слова вполне могут послужить девизом всей деятельности Мехрибан Алиевой и возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева: служить своему народу и помогать нуждающимся в помощи.

Масштабы и направления деятельности Мехрибан Алиевой, без преувеличения поражают воображение: значимые мероприятия по донесению до мировой общественности правды о нагорно-карабахском конфликте, титаническая работа по развитию социальной сферы, бессчетное количество гуманитарных акций, проводимых внутри страны и за рубежом, огромный вклад в дело сохранения и преумножения культурного наследия азербайджанского народа и многое, многое другое.

Невозможно переоценить огромную роль Мехрибан Алиевой в деле доведения до мирового сообщества правды об армянской оккупации азербайджанских земель. В различных странах мира по инициативе возглавляемого Мехрибан ханум Фонда Гейдара Алиева проводятся акции, организуются выставки и другие мероприятия. Фондом был создан сборник "Карабахские реалии", переведенный на множество иностранных языков, мультимедийное издание "Война против Азербайджана - под прицелом культурное наследие", снабженное прекрасно сверстанным диском, спутниковыми фотографиями, запечатлевшими разрушенные на оккупированных азербайджанских землях исторические и культурные памятники. Большой резонанс в различных уголках мира вызывают мероприятия в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы" - благодаря этой кампании парламенты многих зарубежных стран дали юридическую оценку Ходжалинскому геноциду.

Безграничны заслуги и вклад Мехрибан Алиевой в развитие социальной сферы страны. К примеру, в Азербайджане реализуется масштабная программа поддержки детей-сирот, им оказывается всесторонняя помощь в получении образования, реализации своих талантов, трудоустройстве и решении жилищных проблем. Кроме того, за последние годы в Азербайджане построено и отремонтировано более 3 тысяч школ, 500 медицинских учреждений, сотни детских садов, большое количество других объектов социального назначения. Во всем этом присутствует огромная заслуга Мехрибан Алиевой, и неудивительно, что Мехрибан ханум снискала любовь и безграничное доверие граждан страны.

Благодаря неустанной деятельности и стараниям Мехрибан Алиевой в области пропаганды и развития азербайджанской культуры, эта сфера, по мнению представителей творческой интеллигенции страны, в настоящее время переживает свой «золотой век». Мир в буквальном смысле открыл для себя Азербайджан как страну с древними традициями и богатейшей культурой, которая предстала потрясающей частью мирового культурного наследия, а искусство мугама стало доступным и более близким зарубежным ценителям музыки. Ведь мугам, как считает Мехрибан Алиева, это безграничное пространство. Мировой успех азербайджанского мугама и его включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стали возможными благодаря огромному личному вкладу Мехрибан Алиевой в сохранение культурного, музыкального богатства азербайджанского народа.

Под руководством Мехрибан Алиевой все получается идеально. Великолепным организатором Мехрибан ханум показала себя еще при подготовке бакинского "Евровидения", которое, по отзывам экспертов, гостей и участников конкурса, стало одним из самых лучших за всю историю этого фестиваля.

Другим ярким примером могут послужить отгремевшие два года назад в Баку первые Европейские игры. Мероприятие подобного масштаба проводилось в нашей стране впервые. Это был своеобразный экзамен, который Азербайджан сдал на отлично. Тысячи людей из различных стран работали как единый отлаженный механизм. Были продемонстрированы высочайшие стандарты организации мероприятий, а система подготовки к Евроиграм стала предметом изучения в различных странах - и все благодаря организаторскому таланту, нет - даже дару Мехрибан Алиевой.

Та же картина наблюдалась в ходе успешно проведенных недавно в Баку IV Игр исламской солидарности. Выступая на церемонии открытия Исламиады, Мехрибан ханум отметила, что эти Игры являются новой яркой страницей в динамичном развитии Азербайджана и очередным историческим событием для международной спортивной общественности. "Вложенные нами в спорт крупные инвестиции, позволив усвоить умения на мировом уровне, создать сооружения и инфраструктуру, обеспечили большое наследие для будущего", - подчеркнула в своей речи Мехрибан Алиева.

Особого внимания заслуживает деятельность Мехрибан Алиевой на посту Президента Федерации гимнастики Азербайджана. После того, как Мехрибан ханум возглавила Федерацию гимнастики в 2002 году, фактически с нуля была создана национальная школа этого вида спорта, а также вся необходимая для этого инфраструктура. В результате этой масштабной работы за последние 15 лет гимнастика в Азербайджане прошла невероятный путь развития, а наши атлеты добиваются все больших высот. И если на этапе создания национальной федерации в Азербайджане были представлены лишь четыре из семи официальных видов гимнастики, то сейчас наша страна стала весомым участником мирового гимнастического процесса. Баку не раз принимал чемпионаты мира и Европы, по всей стране регулярно проводятся молодежные и юниорские турниры.

Побывавший недавно в Баку генеральный секретарь Международной федерации гимнастики (FIG) Андре Гейсбюлер с восторгом отмечал: "Азербайджан показал невероятный прогресс, и я не знаю ни одной другой страны, которая бы сделала так много за такой короткий срок".

В биографии Мехрибан ханум особое место занимает избрание ее послом доброй воли ЮНЕСКО в 2004 году и ИСЕСКО - в 2006-м. Причем, она единственная в мире, кто является послом доброй воли обеих структур одновременно. Это является наглядной оценкой деятельности Мехрибан Алиевой в сфере поддержки образования, культуры, науки, заботы о детях, межкультурного и межцивилизационного диалога. Быть послом доброй воли таких организаций - это действительно очень почетно и важно, потому что данный статус позволяет представлять свою страну на широкой международной арене. Мехрибан Алиева блестяще справляется с этой задачей - ее усилиями список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО обогатился множеством объектов азербайджанской культуры.

Более того, деятельность Мехрибан Алиевой в сфере развития межцивилизационного диалога, взаимопониманию различных культур, сохранению мирового наследия находит горячую поддержку в стране и за рубежом.

Как подчеркнула генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова, Мехрибан Алиева продолжает поддерживать проекты и деятельность в важнейших областях, таких, как культурное разнообразие, а также межкультурный диалог. Все эти проекты, отметила она, соответствуют основным задачам ЮНЕСКО.

"Сегодня мир остро нуждается в охране и поощрении ценностей цивилизаций на основе взаимопонимания", - считает Мехрибан Алиева. Эта мысль прослеживается во всей ее деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Под ее руководством реализовано немало проектов по восстановлению объектов культурного, исторического и духовного наследия по всему миру. Это - реставрация древних катакомб Марчеллино и Пьетро в Риме, исторических памятников в парке Версальского дворца, восстановление около 20 местных церквей в регионе Нижняя Нормандия Франции, стеклянных витражей в Страсбургском соборе, участие в создании отдела исламского искусства в музее Лувра и многое, многое другое. Так, в Париже, в историческом центре французской столицы был открыт Азербайджанский культурный центр, ставший культурным событием, имеющим особое значение с точки зрения популяризации нашей страны на самом высоком уровне.

Следуя ценностям толерантности и мультикультурализма, присущим Азербайджану, Мехрибан Алиева оценивает культурное и историческое наследие разных народов как часть единого достояния всего человечества. В Азербайджане и за рубежом по ее инициативе реставрируются и мечети, и церкви, и синагоги. Кроме того, Фонд Гейдара Алиева непосредственно участвовал в организации отдела исламской культуры в Музее Лувр, реставрации Римских катакомб. Два этих события - прекрасная иллюстрация неоценимого личного вклада Мехрибан ханум в дело спасения важнейших памятников древности. Очень показательно, что, например, реставрация катакомб в Ватикане завершилась в 2016 году, объявленном в Азербайджане Годом мультикультурализма.

Как сказал в этой связи гендиректор ИСЕСКО, доктор Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, это безусловно, показывает миру истинное лицо Азербайджана как современной, толерантной и конструктивной страны. "Я думаю, что Первая леди Азербайджана стала фигурой мирового значения, достойной уважения и восхищения", - добавил он.

Назначение 21 февраля 2017 года Мехрибан Алиевой Первым Вице-президентом страны стало логическим продолжением ее огромной общественной деятельности и личного вклада в развитие Азербайджана, а также отражением воли азербайджанского общества.

Представляя Первого вице-президента, Президент Ильхам Алиев отметил заслуги Мехрибан Алиевой в общественно-политической и культурной жизни страны, особо подчеркнув, что работа руководимого ею Фонда Гейдара Алиева высоко оценивается азербайджанским народом. "Мехрибан Алиева - большой профессионал, образованный, опытный, принципиальный, очень добрый человек. Неслучайно, азербайджанский народ относится к ней с большой симпатией и любовью" - сказал глава государства, добавив, что Мехрибан Алиева также пользуется большим авторитетом на международной арене, благодаря своей деятельности она удостоена самых высоких государственных наград многих стран.

Мехрибан ханум - обладатель огромного организаторского таланта, сильная личность, человек с четкими принципами, надежная соратница Президента. Все эти качества и заслуги, помноженные на всенародную любовь позволятМехрибан Алиевой на посту Первого вице-президента Азербайджана еще более эффективно направить свой огромный потенциал в дело развития и процветания страны. Первый вице-президент Мехрибан Алиева будет заботиться, в том числе, о реализации, можно сказать, самой сложной сферы государственной политики - социальной. Всей своей предыдущей успешной деятельностью она доказала, что способна на решение самых сложных проблем. Но многие благие дела, которые делает Мехрибан Алиева, не становятся достоянием гласности, что еще раз показывает ее личную скромность и что огромная и добродетельная работа делается по зову долга и сердца.

Сама Мехрибан ханум в интервью телеканалу «Россия 24» сказала о своем назначении так: "Решение назначить меня на пост Первого вице-президента страны было личной инициативой Президента Азербайджана. Конечно, наверное, сыграло роль то, что на протяжении уже долгих лет, являюсь не только супругой, но могу сказать, что и соратником Президента. Но основным, я думаю, его решением было не это, основным являлось то, что в своей руководящей должности, должности Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, прежде всего, исходит из интересов страны и интересов азербайджанского народа. Данное решение он принимал тоже исходя из этих принципов, поэтому ответственность, которая на меня ложится, конечно, колоссальная, и я должна оправдать доверие Президента, и самое главное оправдать доверие тех людей, у которых есть вера, ожидание. И я постараюсь этого достичь".

Неудивительно, что сразу после назначения Мехрибан Алиева взялась за масштабную работу. "Мое видение, мое желание - сконцентрироваться на решении социальных проблем, на решении проблем малообеспеченных слоев населения, - сказала Мехрибан ханум в интервью "Россия-24". - В Азербайджане миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Все эти годы их проблемы решаются на уровне государства, правительства, но считаю, что мы должны еще больше внимания уделять этой сфере, и я готова к этой работе".

Уже 9 марта под председательством Мехрибан Алиевой состоялось совещание, посвященное переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, размещенных в непригодных и аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте. А 27 июня в поселке Масазыр состоялась передача квартир 214 семьям вынужденных переселенцев. Причем, квартир отремонтированных и обустроенных, куда новоселы могут спокойно въехать и жить без дополнительных затрат. А чуть раньше, 30 мая в Локбатане с участием Первого вице-президента состоялась церемония закладки фундамента еще одного нового современного жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

Кроме того, в центре внимания Первого вице-президента постоянно находятся семьи шехидов и национальных героев, забота о людях, потерявших свое здоровье при защите территориальной целостности Азербайджана. Мехрибан Алиева выразила поддержку и участникам прошлогодних апрельских боев. На встрече с группой военнослужащих, пострадавших в ходе отражения армянской провокации, Первый вице-президент говорила о войне и мире. Говорила мудро и спокойно. Мехрибан Алиева еще раз подтвердила героям апрельских боев, что Азербайджанское государство продолжит оказывать им всю возможную помощь.

Это лишь начало. Основная работа еще впереди. И если дан такой успешный старт, стоит ожидать, что имеющиеся в социальной сфере вопросы будут исчезать из повестки один за другим.

Для сильной и целеустремленной личности не бывает нерешаемых задач. Высокая эрудиция и целеустремленность Мехрибан ханум, ее огромные организаторские способности и управленческий талант, верность традициям народа и креативность, умение говорить на одном языке с представителями Запада и Востока, с политиками и представителями творческой интеллигенции, дипломатами и религиозными деятелями, а так же выдающаяся способность добиваться успеха во всех начинаниях - вот лишь некоторые факторы, которые обуславливают огромный авторитет Мехрибан Алиевой и в Азербайджане, и за его пределами.

Эмин Алиев

главный редактор Day.Az

Коллектив информационного агентства Trend поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и присоединяется к многочисленным пожеланиям и благодарностям, поступающим в ее адрес.