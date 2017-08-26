Премьер-министр Грузии встретился с экипажем вертолета МЧС Азербайджана

2017-08-26 00:21 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с экипажем вертолета МЧС Азербайджана, принимающем участие в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском заповеднике Грузии.

Как передает местное бюро АПА, выразив благодарность спасательным экипажам Азербайджана, Грузии, Турции и Беларуси Георгий Квирикашвили отметил, что совместная борьба со стихийным бедствием – образец дружбы, партнерства и гуманизма.

Отметим, что в ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в зону стихийного бедствия отправлено 22 единицы техники МЧС, в том числе, 1 вертолет и 134 человека, а также 2 вертолета Госпогранслужбы с 6 членами экипажа.