Все участники Олимпиады прожили год после закрытия Игр

2017-08-26 01:01 | www.oxu.az | 3

Ни один из участников летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро не умер за год, прошедший после церемонии закрытия Игр.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила журналистка, спортивный статистик Хилари Эванс на своей странице в Twitter.

«На сегодняшний день у нас нет сообщений о смерти ни одного из спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Рио. Единственный раз все атлеты сумели прожить 12 месяцев после церемонии закрытия Игр — впервые после первой современной Олимпиады 1896 года в Афинах», — написала Эванс.

Всего в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро приняли участие 12 500 спортсменов. Игры прошли с 5 по 21 августа 2016 года. Первое место в медальном зачете заняла сборная США с 121 наградой (46 золотых).

С.Б.

