Напавший на военных в Брюсселе скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО-1

2017-08-26 01:24 | www.apa.az | 3

Напавший на военных в Брюсселе скончался в больнице.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила Федеральная прокуратура Бельгии.

Прокуратура квалифицировала нападение как террористический акт.

Вместе с тем неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя, бросив бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания. Задержать злоумышленника не удалось, он скрылся на мотоцикле. Из полицейских никто не пострадал.

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00:26

Напавший с ножом на солдат в Брюсселе 30-летний выходец из Сомали тяжело ранен, он доставлен в ближайший госпиталь.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре Брюсселя.

Нападавший не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, добавляет RTBF со ссылкой на правоохранительные органы.

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23:33

Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, нападавший был застрелен. Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

Некоторые очевидцы произошедшего заявили, что слышали выстрелы. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.