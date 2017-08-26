В центре Лондона неизвестный с ножом напал на полицейских

2017-08-26 01:27 | www.trend.az | 5

Неизвестный мужчина напал с ножом на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, передает ТАСС. Об этом сообщается вечером в пресс-релизе Скотланд-Ярда.



Мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать. Два офицера получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

В настоящее время у королевской резиденции находится большое количество полицейских машин, передает AP.

Ранее в пятницу вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих Брюссель. Он получил тяжелое ранение и позднее скончался в больнице. Власти квалифицировали случившееся как теракт.