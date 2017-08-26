В центре Брюсселя мужчина с ножом напал на военный патруль

2017-08-26 01:58 | www.oxu.az | 3
Вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в столице Бельгии Брюсселе, есть пострадавшие.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, преступник нейтрализован.
Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре города. Солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности.
По информации СМИ, напавший — выходец из Сомали примерно 30 лет. Сообщается, что перед нападением он кричал «Аллах Акбар». Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.