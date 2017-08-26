Жертвы непрофессионализма армянской армии

2017-08-26 02:31 | www.oxu.az | 4

В результате инцидента, произошедшего в одной из частей армянской армии, расположенной в Агдере, получили тяжелые ранения двое военнослужащих, пишут армянские пользователи соцсетей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, военнослужащие Гриша Савоян и Манвел Садоян получили тяжелые телесные повреждения в результате удара лафета артиллерийской установки, после чего были в срочном порядке доставлены в госпиталь. Причиной инцидента стала неопытность военнослужащих, которые пытались произвести выстрел из старой артиллерийский установки.

О произошедшем в соцсетях сообщили родственники раненых военнослужащих, возмущенные тем, что руководство армянской армии скрывает подобные инцидент, которые в последнее время участились.

Одной из причин резкого роста небоевых потерь в армянской армии называют непрофессиональные кадры, которых назначают в военные части на оккупированных территориях Азербайджана.

C.Б.

