Северная Корея осуществила запуск ракеты

2017-08-26 03:02 | www.oxu.az | 3

КНДР утром в субботу осуществила запуск ракеты, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости. Это первый пуск после обмена угрозами с США.

Как сообщили ведомстве, «ракета неопределенного типа» была запущена из провинции Канвондо в Японское море. Южнокорейские военные также заявили, что ракета пролетела около 250 километров.

Как передает японское агентство Киодо, речь может идти о баллистической ракете.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения «Ulchi — Freedom Guardian», которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

С.Б.

