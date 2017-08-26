КНДР осуществила запуск нескольких ракет - ОБНОВЛЕНО

2017-08-26 03:41 | www.apa.az | 2
Военные Южной Кореи зафиксировали в субботу запуск сразу нескольких ракет малой дальности из провинции КНДР Канвондо.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее сообщалось о запуске одной ракеты. По сведениям агентства, пуски были совершены около 06:49 по местному времени .
Некоторые из ракет пролетели более 250 км в северовосточном направлении.
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02:53
КНДР утром в субботу осуществила запуск ракеты.
Как передает АПА, об этом передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов.
Как сообщили в ведомстве, "ракета неопределенного типа" была запущена из провинции Канвондо в Японское море, она пролетела 250 километров.
Как передает японское агентство Киодо, речь может идти о баллистической ракете.