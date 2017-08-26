Советник президента США подал в отставку

2017-08-26 05:10 | www.apa.az | 3

Советник президента США Дональда Трампа по противодействию терроризму Себастьян Горка подал в отставку.

Как передает АПА, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отмечается, Горка был одним из самых ярых сторонников Трампа. Он часто выступал в СМИ, публично защищая политику нынешнего президента.

Как отмечает телеканал, отставка Горки продолжает череду увольнений близких к Трампу людей из Белого дома. Одним из наиболее резонансных стал уход с позиции советника президента по стратегических вопросам Стива Бэннона.