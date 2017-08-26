Разрушительный ураган достиг побережья Техаса - ОБНОВЛЕНО

2017-08-26 05:28 | www.apa.az | 5

Ураган четвертой категории "Харви" достиг побережья штата Техас.

Как передает АПА, об этом сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США.

По его данным, максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает примерно 60 м/c.

Он уже нанес ущерб небольшому городу Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса, сообщила местная полиция.



"Харви" является самым мощным ураганом, обрушившимся на территорию США за последние 12 лет. В 2005 года ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан

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Ураган "Харви", приближающийся к побережью штата Техас, усилился до четвертой категории.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает примерно 60 м/c.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Потенциально ураган может стать одним из самых крупных стихийных бедствий, затронувших регион за последние годы.