В России погибла провалившаяся в люк семилетняя девочка

2017-08-26 03:03 | www.trend.az | 3

Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки, которая упала в люк с коммуникациями в Орле, передает РИА Новости со ссылкой на СК России.



"25 августа вблизи частного домовладения, расположенного в Северном районе города Орла, в люке с коммуникациями обнаружено тело семилетней девочки. По данному факту следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, девочка гуляла около дома и случайно провалилась в люк, который был закрыт ненадлежащим образом. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.