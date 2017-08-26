Белый дом подтвердил уход cоветника Трампа - ОБНОВЛЕНО

2017-08-26 05:58 | www.apa.az | 4

Себастьян Горка покинул свой пост, однако речь идет не об отставке по собственному желанию.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Белого дома.

"Себастьян Горка не подавал в отставку, но я могу подтвердить, что он больше не работает в Белом доме", - сказал он.

***

05:10

Советник президента США Дональда Трампа по противодействию терроризму Себастьян Горка подал в отставку.

Как передает АПА, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отмечается, Горка был одним из самых ярых сторонников Трампа. Он часто выступал в СМИ, публично защищая политику нынешнего президента.

Как отмечает телеканал, отставка Горки продолжает череду увольнений близких к Трампу людей из Белого дома. Одним из наиболее резонансных стал уход с позиции советника президента по стратегических вопросам Стива Бэннона.