В Техасе объявлен режим стихийного бедствия

2017-08-26 06:17 | www.apa.az | 4

Президент США объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом президент США написал в своем «Твиттере».

"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", — написал Трамп в Twitter.

Ураган "Харви" уже достиг опасной четвертой категории и вышел на побережье Техаса. Ураган принес ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час). Он уже нанес ущерб небольшому городу Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса, сообщила местная полиция.