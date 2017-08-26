Северная Корея запустила ракеты в Японское море

2017-08-26 05:51 | www.trend.az | 3

КНДР утром в субботу осуществила запуск ракет, по предположительным данным, малой дальности, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап. Об этом заявил южнокорейский объединенный комитет начальников штабов. Это первые пуски после обмена угрозами с США.



Как сообщили в ведомстве, три ракеты были запущены из провинции Канвондо в Японское море. Южнокорейские военные также заявили, что ракеты пролетели около 250 километров.

Американские военные также зафиксировали пуск северокорейских ракет. По их данным, пуск двух баллистических ракет малой дальности завершился неудачей, еще одна ракета взорвалась вскоре после запуска.