Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

2017-08-26 06:42 | www.trend.az | 5

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США против Венесуэлы усложнят поставки сырой нефти американской стороне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Как уточнил глава Венесуэлы в ходе видеообращения из президентского дворца, такой вывод позволяет сделать предварительный анализ ситуации. В целом, по словам Мадуро, этот шаг США нацелен на то, чтобы ввергнуть Венесуэлу в дефолт и спровоцировать закрытие энергокомпании Citgo, находящейся в США и принадлежащей Венесуэле.

Мадуро обвинил Трампа в пренебрежении международным правом и отношениями с Латинской Америкой. Действия американского президента причинят "огромный ущерб" венесуэльской экономике и американским инвесторам, отметил он.



"Они совершают кражу, мошенничество", - заявил Мадуро, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Президент добавил, что Венесуэла свяжется со своими американскими партнерами и попытается гарантировать сохранение бизнес-связей, существующих в течение десятилетий.

В случае необходимости правительство Венесуэлы найдет другие рынки сбыта для 700 тысяч баррелей нефти, которые она ежедневно направляет в США, заявил Мадуро.