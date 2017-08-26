В Барде автомобиль упал в канал, два ребенка утонули

2017-08-26 10:10 | www.apa.az | 5

Как сообщает карабахский корреспондент АПА, автомобиль марки «ВАЗ 21011», за рулем которого находился житель села Баджираван Бардинского района Абдуллаев Акиф Шахмалы оглу, упал в канал Юхары Карабах, который проходит по территории села.

А.Абдуллаеву удалось спастись, однако находившиеся в автомобиле его внуки утонули.

В настоящее время ведутся поиски тел 10-летнего и 11-летнего мальчиков.

Согласно информации, дети проживали в Агджабединском районе, они приехали в Бардинский района, чтобы навестить дедушку.