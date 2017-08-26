В Кашмире боевики напали на лагерь полиции

2017-08-26 10:15 | www.apa.az | 3

Боевики напали на лагерь полиции в индийском штате Джамму и Кашмир, один страж порядка погиб, шестеро пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сегодня сообщил телеканал NDTV.

Боевики напали на расположение полиции в городе Пулвама в субботу. Они проникли в одно из зданий полиции, после чего открыли огонь, а также использовали ручные гранаты.

Сотрудников полиции штата и Сил полиции центрального резерва (CRPF) эвакуируют из комплекса, где по-прежнему укрываются террористы. Ведется операция по их нейтрализации.