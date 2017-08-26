Минобороны России рассекретило часть документов о Сталинградской битве

2017-08-26 10:21 | www.apa.az | 4

Минобороны России опубликовало исторические документы, отражающие этапы Сталинградской битвы во времена Великой Отечественной войны.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.mail.ru», ведомство «недавно рассекретило» эти документы, мультимедийный проект доступен на сайте Минобороны.

«Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны» призваны рассказать пользователям «о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования», говорится в заявлении пресс-службы Минобороны в Facebook.

В числе впервые опубликованных документов - рукописная телеграмма-донесение командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского от 31 января 1943 года.

В тексте говорится о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Кроме того, помимо телеграмм опубликованы листовки, сводки о положении войск противника (в том числе документы германского командования), описания боевых действий.

Как отмечает пресс-служба Минобороны, военное ведомство в том числе подготовило архивные документы о событиях Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах на Кавказе, в Севастополе и Заполярье.