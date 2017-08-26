Руководитель аппарата президента Киргизии стал премьер-министром

2017-08-26 09:44 | www.trend.az | 3

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в субботу подписал указы о назначении премьер-министра страны и состава его кабмина, накануне одобренного парламентом, сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указы о назначении Исакова Сапара Джумакадыровича премьер-министром Кыргызской Республики", — сообщает пресс-служба.

Президент также назначил членов кабмина, предложенных Исаковым.