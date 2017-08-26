Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

2017-08-26 09:30 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Как следует из меморандума, подписанного президентом США, запрещается принимать на службу в вооруженные силы США трансгеднеров-мужчин и трансгедеров-женщин, а также выделять бюджетные средства на проведение операций по смене пола для военнослужащих.

Таким образом, Трамп вновь ввел запрет на службу трансгендерам, который отменил предыдущий президент США Барак Обама.

Н.О.