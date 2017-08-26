Айдын Алиев: Азербайджан увеличил экспорт плодоовощной продукции более чем на 60%

2017-08-26 10:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года экспорт плодоовощной продукции азербайджанского происхождения увеличился в весовом соотношении на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал накануне на встрече с экспортерами в Евлахском районе глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев, слова которого приведены в сообщении ГТК.

Глава ГТК также подчеркнул, что сегодня Азербайджан открыл себе путь на новые крупные рынки.

"На рынок Китая экспортирована продукция на 360 миллионов долларов. При этом это не плодоовощная продукция, а спиртные и безалкогольные напитки и другая ненефтяная продукция, что, в свою очередь, связано с развитием ненефтяного сектора. Другие страны, в частности Бахрейн, Кувейт и Саудовская Аравия, также проявляют интерес к пищевой продукции Азербайджана", - сказал Алиев.

За январь-июль 2017 года внешнеторговые операции Азербайджана сократились на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 10,52 миллиарда долларов. Положительное сальдо в отчетный период составило 1,78 миллиарда долларов, тогда как по итогам января-июля 2016 года был зафиксирован дефицит торгового баланса в 167,47 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)