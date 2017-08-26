Gürcistanlı Yetkililer Türkiye'ye Teşekkür Etti

2017-08-26 11:56 | www.trend.az | 0

Gürcistanlı yetkililer, Gürcistan'ın Borcomi kentinde 6 gündür devam eden yangın için yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Gürcistan'ın Borcomi kentinde 20 Ağustos'ta başlayan yangına ilişkin açıklama yapan Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, 6 gündür yangın felaketiyle mücadele ettiklerini ve aktif bölgelerin söndürüldüğünü ifade ederek "Yangın söndürme çalışmaları istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Dün gece ise 4 ekip, aktif bölgelerden sayılan Ardagani Mezarlığı'nı söndürmeyi başardı" dedi.

Kvirikaşvili, "Azerbaycan, Türkiye, Belarusya ve dün Amerika'dan yardım geldi. Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere bir çok ülke yardım teklif etti. Yangın söndürme operasyonuna bin 500 kişilik canlı güç katıldı" şeklinde konuştu.

Gürcistan Milletvekili Ruslan Hacıyev, "Son birkaç gün içinde Gürcistan'ın Borcomi kentinde ve diğer bölgelerimizde yangın olayları yaşandı ve bu konuda dost ülkeler tarafından Gürcistan'a yardım eli uzatıldı. Yangın söndürme araçları, insan gücü, Türkiye Cumhuriyeti'nin hava kuvvetleri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden, Belarusya'dan destekler aldık" dedi.

"Türk halkına teşekkür ediyoruz"

Türkiye'nin her zaman Gürcistan'ın yanında olduğunu ve desteğini hissettirdiğini ifade eden Hacıyev, "Türkiye'de de çeşitli yangın olayları yaşanırken bize Gürcistan'ımıza destek oldu ve bundan dolayı biz Türkiye hükümetine başta sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Dostluk ilişkilerimiz Türkiye-Gürcistan ilişkilerimiz çok yüksek seviyededir. Bildiğiniz gibi ben bir parlamento temsilcisi olarak, milletvekili olarak Türkiye-Gürcistan dostluk parlamento grubunun üyesiyim ve elbette bu münasebetin daha da gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz dost Türkiye halkına teşekkür ediyoruz ve her zaman Türkiye'nin desteğini hissediyoruz" diye konuştu.