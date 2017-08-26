В Техасе сообщили о первых пострадавших из-за урагана "Харви"

2017-08-26 10:58 | www.trend.az | 4

Минимум 10 человек пострадали в американском городе Рокпорт (штат Техас) из-за мощного урагана "Харви", сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC.

К приходу мощнейшего со времен "Катрины" урагана "Харви", который формировался и набирал силу в Мексиканскому заливе, власти США готовились несколько дней.

Жителей районов, которые могли оказаться в эпицентре стихии, эвакуировали, для остальных провели инструктаж техники безопасности.

Президент Трамп через Twitter несколько раз просил граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.

Стихия обрушилась на прибрежные районы Техаса в ночь на 26 августа. В центре урагана порывы ветра достигают 215 километров в час. В районе объявлен режим стихийного бедствия.