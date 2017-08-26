Apple удалила иранские приложения из App Store

2017-08-26 10:10 | www.oxu.az | 4

Американская корпорация Apple удалила все приложения иранских разработчиков из App Store, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Представитель иранской компании Digikala Али Малеки рассказал, что ее приложения были удалены около 10 дней назад. Это связано с новыми санкциями США в отношении Ирана.

Министр коммуникаций Ирана Мохаммед Джавад Азари Джахроми призвал Apple уважать своих иранских пользователей.

Многие иранцы раскритиковали решение Apple и запустили хэштег #StopRemovingIranianApps («прекратите удалять иранские приложения»).

В самой Apple этот шаг пока не прокомментировали.

Н.О.