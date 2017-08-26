Обнародована дата спуска на воду первой турецкой подводной лодки

2017-08-26 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция спустит на воду первую отечественную подводную лодку «Piri Reis» в конце 2018 года, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Согласно информации, строительство «Piri Reis» началось в октябре 2015 года.

Согласно сообщениям СМИ, до 2025 года Турция планирует построить еще шесть подводных лодок.

О стоимости проекта не сообщается.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы, прототип которой уже готов.

В мае 2013 года Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) выступил с предложением о создании лазерного оружия (YGLSS), которым планируется оснастить корабли турецких ВМС.

Работы в рамках проекта продлятся в течение шести лет, и на первом этапе будут разработаны два прототипа лазерного оружия, испытание которых будет проведено на Черном море.

Ранее в Турции также было проведено испытание отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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