Beşiktaş'tan flaş karar: Avrupa maçlarına seyirci götürülmeyecek

2017-08-26 13:15 | www.trend.az | 2

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa'da oynayacakları deplasman maçlarına taraftar götürmeyeceklerini belirtti.

Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park moda merkezinde gerçekleştirilen toplantıda kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Hakan Özköse ve Erdal Karacan da hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, temmuz ayında gerçekleştirilmesi gereken toplantının borsaya yapılacak açıklamalar sebebiyle ağustos sonuna kaldığını belirterek, "Dernek tüzüğünde gerekli değişikliklerin hayata geçirilmesi için ön çalışmaları başlattık." dedi.

'TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Yamantürk, üç kez mazeretsiz divan kurulu toplantısına katılmayanların üyelikten çıkarılmasıyla ilgili olarak da yeni bir çalışma yaptıklarını aktararak, "Önceki dönemlerde üyelik kaydı silinen üyelerin durumu hakkında hukukçulardan görüş aldık. Buna göre, divan kurulu üyeliği düşen kişilerin geri dönüşünün sağlanabileceği belirtildi. Biz de divan kurulu üyeliği düşmüş 388 değerli üyemizin haklarını iade etmek üzere kendilerine mektup yazdık ve bu kararı uygulamaya koyduk. Ülkemize hizmet etmiş, bir kenarda sessizce duran çok değerli üyelerimiz var. Tüzüğümüzdeki değişikliklerin hayata geçirilmesi için önümüzdeki genel kurul toplantısına kadar gerekli hazırlıkların yapılacağını umut ediyorum." dedi.

''YÖNETİMİN KARARLARINI DESTEKLİYORUZ''

Tevfik Yamantürk, kulübün sportif anlamda büyük bir başarı seviyesine ulaştığının altını çizerek, "Gerek Türkiye gerekse Avrupa'da başarıyı sürdürmek için yönetimimizin aldığı kararları yürekten destekliyoruz. Kulübümüzün mali yapısının da iyi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Başkanımızın ve yönetimin kurulumuzun alacağı kararlarda onları desteklemek için denetim kurulu ile yakın bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

''AVRUPA MAÇLARINDA SEYİRCİ OLMAYACAK''

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında konuşan Orman, ''UEFA ile yaptığım görüşmede Avrupa'daki maçlarda vatandaşlarımızın yapacaklarından sorumlu olmadığımızı söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki maçlara taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. Buna mecburuz. Bu riski alamayız. Buradan ilan ediyorum, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da lütfen deplasman maçlarımıza gelmeyin.'' dedi.

"İYİ TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Bütçeye göre transfer yaptıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ''İyi bir transfer dönemi geçirdik. Taraftarların istekleri var ama bütçemize uygun hareket ediyoruz. Beşiktaş üzerinde büyük bir kıskançlık var. Oyunlar oynanıyor. Samsun'daki maçta da bunu gördük. Beşiktaş'ta kuvvetler ayrılığı belli. Transferleri yönetim yapıyor. Teknik direktörümüzle de hiç bir sorunumuz yok.'' ifadelerini kullandı.

REKOR FORMA GELİRİ

Ekonomik açıdan iyi yolda olduklarını söyleyen Orman, ''İki ezeli rakibimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'dan şu anda %20 daha fazla gelir elde ediyoruz. Forma reklamından 20 milyon dolar elde ediyoruz. Chelsea ise 100 milyon pound kazanıyor. Chelsea'ye sponsor olan bir şirket dünyada marka olmak için sponsor oluyor. Bizim de böyle olmamız lazım.'' dedi.

''BAŞKANLIKTAN DAHA BÜYÜK BİR MEVKİ YOK''

Amatör şubelerde zarar ettiklerini söyleyen Orman, "Milli maç arasında Azerbaycan'a gideceğiz. Belki İran'a da maç oynamaya gidebiliriz. Bu seyehatleri yapmak zorundayız. Amatör şubelerde her sene 50 milyon TL zararımız var. Bunu da bankadan %20 faizle alıyoruz. 60 milyon TL zarar oluyor. Amatör şube maçlarını kimse takip etmiyor. Sponsor bulamıyoruz. Herkes futbola, basketbola sponsor olmak istiyor. Her gün binerce haber çıkıyor. Yok siyasete girecekmişim, yok spor bakanı olacakmışım. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir mevki yok.'' dedi.

TOPLAM BORÇ NE KADAR?

Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu başkanı Feyyaz Tuncel Siyah Beyazlıların borç tablosunu ortaya koydu. Tuncel Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcunu 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıkladı.