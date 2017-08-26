В Габале открылся V Международный фестиваль варенья

2017-08-26 13:19 | www.apa.az | 3

При организационной поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, исполнительной власти Габалинского района, Центра национальной кулинарии и Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана состоялось открытие V Габалинского международного фестиваля варенья.

Как сообщает местное бюро АПА, в праздничном мероприятии, организованном в парке перед отелем «Кавказ Каравансарай», принимают участие команды из 22 стран – Турции, Германии, Беларуси, Великобритании, Грузии, Хорватии, Ирана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Мексики, Молдовы, Узбекистана, Пакистана, Румынии, России, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Словакии, Северного Кипра и Китая.

На фестивале демонстрируются варенья, произведенные с использованием ручного труда и промышленным способом в 44 городах и регионах Азербайджана.

На фестивале также организована выставка разных видов варенья.

В официальной церемонии открытия фестиваля приняли участие представители государства и правительства, депутатов Милли Меджлиса, послы иностранных государств в Азербайджане.