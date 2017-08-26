Патрисия Каас выступит в Баку в рамках мирового турне

2017-08-26 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Дворца Гейдара Алиева, 18 октября в 20.00, состоится концерт всемирно известной французской певицы Патрисии Каас, сообщает Trend Life.

Жизнь Патрисии Каас красива и драматична, как её музыка, которую мы любим и знаем. Она прошла сложный путь от юной певицы из шахтёрской семьи, выступавшей в кабаре Саарбрюкена, до мировой звезды с 18 миллионами проданных дисков и огромным числом поклонников. После успеха альбомов «Kabaret» (2008), посвящённого великим женщинам 30-х годов – Марлен Дитрих и Грете Гарбо, и «Kaas chante Piaf» (2013) – прекрасного сборника песен легенды шансона Эдит Пиаф, Патрисия Каас возвращается с новым материалом. Эти альбомы стали сценическими спектаклями, с которыми французская певица проехала по всему миру. И на этот раз певица представит бакинской публике свои лучшие хиты и композиции из нового альбома «Patricia Kaas». Это десятый студийный альбом, первый за последние 13 лет, включивший в себя только новые песни. Таким образом, выходом пластинки и мировым турне певица начинает новую главу в своей выдающейся карьере.

Напомним, что в мае 2014 года Патрисиа Каас выступила с концертом под названием "Kaas Chante Piaf" ("Каас Поет Пиаф"), посвященным памяти французской дивы Эдит Пиаф. Элегантная и эмоциональная женщина с голосом, потрясающим воображение, хрупким телосложением и взглядом, полным магического магнетизма, подарила бакинцам по - настоящему незабываемый вечер. И на этот раз гостей ожидает незабываемое шоу несравненной Патрисии Каас.

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(Автор: Вугар Иманов)