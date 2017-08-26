В Габале открылся Международный фестиваль варенья (ФОТО)

2017-08-26 12:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, исполнительной власти Габалинского района, Центра национальной кулинарии и Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана состоялось открытие V Габалинского международного фестиваля варенья, сообщает Trend Life.

Международный фестиваль варенья проходит в городе Габала в отеле "Кавказ Каравансарай" 26-27 августа.

На фестивале свою продукцию демонстрируют производители варенья из 30 регионов Азербайджана, а также из России, Ливана, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Хорватии, Словакии, Украины, Ирана, Казахстана, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран.

Производители принимают участие в фестивале, представив варенье из черешни, ежевики, клубники, айвы, грецких орехов, абрикоса, лепестков роз, сливы и т.д. В мероприятии принимает участие президент Всемирной ассоциации кулинаров (WACS) Томас А. Гуглер. Гуглер является самым титулованным в мире кулинаром, он возглавил международное жюри на конкурсе.

Фото из социальных сетей.

(Автор: Вугар Иманов)