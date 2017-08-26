В Кашмире боевики напали на лагерь полиции

2017-08-26 10:50 | www.oxu.az | 2

Боевики напали на лагерь полиции в штате Джамму и Кашмир, один страж порядка погиб, шестеро пострадали.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Боевики напали на расположение полиции в городе Пулвама в субботу около 04.30 (03.00 по Баку). Они проникли в одно из зданий полиции, после чего открыли огонь, а также использовали ручные гранаты.

Сотрудников полиции штата и Сил полиции центрального резерва (CRPF) эвакуируют из комплекса, где по-прежнему укрываются террористы. Ведется операция по их нейтрализации.

Н.О.