Интеллект, гуманность и заботливость Мехрибан Алиевой по отношению к своему народу являются достоянием Азербайджана - Рашида Дати

2017-08-26 13:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Исключительная роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой обеспечила проведение IV Игр исламской солидарности в Баку на самом высоком уровне, сказала Trend в субботу французский парламентарий Рашида Дати.

«Игры исламской солидарности в Баку - это настоящий успех и рекорд в истории этих Игр. Три тысячи спортсменов из 54 стран, 24 дисциплины, 1600 медалей и более миллиарда зрителей... - цифры говорят сами за себя. Эти Игры были организованы на самом высоком уровне благодаря неустанным усилиям и исключительному видению Мехрибан Алиевой в качестве председателя Оргкомитета Игр исламской солидарности в Баку», - сказала она.

Дати отметила, что проведение этого редкого и особого мероприятия при организации Мехрибан Алиевой имеет важное значение.

«Тот факт, что все мусульманские страны положительно ответили на приглашение к участию в Играх, свидетельствует о незаменимой роли и лидерстве Азербайджана в мусульманских странах, а также роли Мехрибан Алиевой. И нельзя пренебрегать этими фактами», - добавила французский парламентарий.

По ее словам, эти Игры, основанные на четырех ценностях - единстве, мире, уважении и совершенстве, позволили Азербайджану послать всему миру четкий сигнал о солидарности со всеми и объединить мусульманские страны проведением спортивного мероприятия.

«Под руководством Мехрибан Алиевой эти Игры были организованы успешно. Эти Игры объединили спортсменов из мусульманских стран, мужчин и женщин, создав идеальную и впечатляющую гармонию. Игры исламской солидарности в Баку оказали влияние в мировом масштабе. В мусульманских странах это был момент, напоминающий о том, что ислам - это религия, культура, образ жизни, мир, общение, солидарность и братство», - сказала она.

Французский парламентарий отметила, что этот успех не является случайностью.

«Это результат постоянной приверженности Мехрибан Алиевой своей работе. Перед этими Играми она проделала огромную работу, особенно для того, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности во время Игр, создать хорошие условия для принятия участников и аккредитованных представителей СМИ в Баку. Толерантность и мультикультурализм, характерные для Азербайджана, позволили создать дружескую атмосферу во время этих Игр», - сказала Дати.

Она напомнила, что еще в 2015 году, перед проведением первых Европейских игр в Баку, подготовительная работа и важные проекты, осуществляемые в столице Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая являлась главой Оргкомитета Игр, были одобрены и признаны во всем мире.

«Эти крупномасштабные спортивные мероприятия, а также другие международные форумы по гуманитарному и межкультурному диалогу демонстрируют геополитическую роль Азербайджана. Это также свидетельствует о готовности Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой всегда обеспечить атмосферу толерантности и открытости в Азербайджане», - сказала французский парламентарий.

В Азербайджане, который является мусульманской страной, образ жизни, ценности и культура основаны на уважении к другим, защите людей, толерантности, отметила она, добавив, что Фестиваль европейской толерантности, который состоится в Баку 12 октября, является тому лучшим примером.

Дати также отметила большую работу, проводимую Мехрибан Алиевой в качестве руководителя Фонда Гейдара Алиева.

«Международный авторитет Мехрибан Алиевой признан во всем мире. Я неоднократно была свидетелем приверженности Мехрибан Алиевой своему народу и ее работы по популяризации культурного богатства своей страны во всем мире. Ее интеллект, ее гуманность и ее заботливость по отношению к своему народу являются реальным достоянием этой великой страны», - сказала она.

Дати отметила, что по линии Фонда Гейдара Алиева, который является крупнейшей неправительственной организацией на Южном Кавказе, Мехрибан Алиева оказывает огромную поддержку развитию культуры, науки, образования и здравоохранения.

«Под ее руководством были отреставрированы многие памятники, такие как катакомбы Марчеллино и Пьетро в Риме, многочисленные французские церкви и соборы, в том числе в Страсбурге, и архитектурный музей-заповедник Трапезица в городе Велико-Тырново Болгарии. Мехрибан Алиева всегда была привержена защите исторического наследия во всех областях: религиозной, исторической, культурной, социальной», - добавила она.

Французский парламентарий напомнила, что недавно Фонд Гейдара Алиева организовал IX Международный музыкальный фестиваль в азербайджанском городе Габала, что было большим успехом.

«Деятельность Фонда как в Азербайджане, так и за пределами страны демонстрирует значительный вклад Азербайджана в диалог между цивилизациями, религиями и культурами. Будучи основой стабильности и развития на Кавказе, в будущем Азербайджан может и должен стать платформой для развития отношений между представителями разных религий и этнических групп во всем мире. Азербайджан является одной из немногих стран в мире, где представители этнических меньшинств проживали в мире и безопасности на протяжении веков. Азербайджан со своей историей и цивилизацией и Первый вице-президент страны дают нам отличный урок толерантности, открытости и солидарности, не говоря уже о традициях гостеприимства», - сказала она.

Правительство Франции в лице посла страны в Азербайджане Аурелии Буше поддерживает эти действия и вносит большой вклад в укрепление двусторонних отношений между Францией и Азербайджаном, сказала Дати, отметив, что в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между двумя странами.

Парламентарий отметила, что успешное сотрудничество между регионами и городами Франции и Азербайджана стало возможным, в частности, благодаря Фонду Гейдара Алиева, который организовал многочисленные выставки и концерты в 25 городах Франции в рамках проекта «Культурные ценности жемчужины Кавказа – Азербайджана».

«Было подписано более пятнадцати партнерских соглашений, в частности с городами Шабли, Шампань, Бордо и Коньяк. Эти партнерские отношения позволили организовать первый в Азербайджане фестиваль вина, который является крупным международным событием. Кроме того, экономическое сотрудничество между Францией и Азербайджаном развивается быстрыми темпами. В Азербайджане присутствует более 50 французских компаний, с которыми реализуются многочисленные широкомасштабные проекты сотрудничества в области энергетики, авиации, космической промышленности, транспорта, окружающей среды, градостроительства, сельского хозяйства», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)