При поддержке RİİB в Центральной больнице нефтяников проводится общереспубликанский день "открытых дверей" (ФОТО)

2017-08-26 13:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и Центральной больницей нефтяников министерства здравоохранения в субботу совместно организовано проведение бесплатных медицинских обследований в больнице.

Как сообщили Trend в Общественном объединении, обследования, начавшиеся с 09:00, охватывают кардиологию, урологические заболевания, общую хирургию, неврологию, гинекологию, офтальмологию и другие сферы.

Коллектив высококвалифицированных врачей больницы проводит бесплатные обследования жителей Баку и регионов и, в зависимости от результатов, назначается лечение.

Общие обследования в поликлиническом отделении кардиологии Центральной больницы нефтяников будут проводиться до 16:00, а обследования детей продлятся три дня.

Отметим, что Общественное объединение «Региональное развитие» совместно с министерством здравоохранения регулярно проводят в Баку и регионах бесплатные медицинские акции в разных сферах.

(Текст: Талех Агавердиева)