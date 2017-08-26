В Барде автомобиль упал в канал: Два ребенка утонули - ОБНОВЛЕНО

2017-08-26 11:18 | www.oxu.az | 3

Стали известны имена мальчиков, утонувших в результате падения автомобиля в канал в Бардинском районе.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на карабахский корреспондент АПА, в результате аварии два брата – 11-летний Асадов Асиф Гулу оглу и 13-летний Асадов Миралам Гулу оглу утонули в канале.

В настоящее время ведутся поиски тел мальчиков.

11:00

В результате падения автомобиля в канал утонули два ребенка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на карабахский корреспондент АПА, автомобиль марки «ВАЗ 21011», за рулем которого находился житель села Баджираван Бардинского района Абдуллаев Акиф Шахмалы оглу, упал в канал Юхары Карабах, который проходит по территории села.

А.Абдуллаеву удалось спастись, однако находившиеся в автомобиле его внуки утонули.

В настоящее время ведутся поиски тел 10-летнего и 11-летнего мальчиков.

Согласно информации, дети проживали в Агджабединском районе, они приехали в Бардинский района, чтобы навестить дедушку.

Н.О.