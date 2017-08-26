Стивен Кинг запретил Трампу смотреть «ужастики» по своим книгам

2017-08-26 11:22 | www.oxu.az | 4

Стивен Кинг запретил президенту США смотреть новые экранизации своих творений. Так он «отомстил» Дональду Трампу за бан в соцсети, передает Oxu.Az cссылкой на Rosbalt.

«Дональд Трамп заблокировал меня в «Твиттере». Тем самым я блокирую его от просмотра «Оно» и «Мистера Мерседеса», — заявил писатель.

Стивен Кинг запретил президенту США смотреть новые экранизации своих творений. Так он «отомстил» Дональду Трампу за бан в соцсети.

«Дональд Трамп заблокировал меня в «Твиттере». Тем самым я блокирую его от просмотра «Оно» и «Мистера Мерседеса», — заявил писатель.

Н.О.