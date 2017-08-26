В воскресенье в Баку и на Абшероне будет до 33 градусов тепла

2017-08-26 13:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ветер умеренный северо-восточный, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшероне ночью 21-25, днем 28-33, в Баку ночью 22-25, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-70, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов.

В районах Азербайджана ожидаются небольшие осадки, ветер западный. Температура ночью 19-24, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла.