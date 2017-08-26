Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 5 млн манатов

2017-08-26 13:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 августа состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму пять миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 50 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и со сроком обращения в два года. Процентная доходность по облигациям составит 15 процентов. Проценты будут выплачиваться каждые полгода.

Срок погашения облигаций – 27 августа 2019 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 26 августа составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)