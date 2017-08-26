Протесты после суда над насильником в Индии: Есть жертвы + ФОТО

2017-08-26 11:30 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 30 человек погибли и 200 получили ранения в штатах Пенджаб и Харьяна в Индии в ходе столкновений после оглашения вердикта местному гуру Гурмиту Раму Рахиму Сингху.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета The Hindustan Times.

По данным AFP, погибли по меньшей мере 32 человека - большинство из них от огнестрельных ранений, пострадали 180.

Суд города Панчкула (штат Харьяна) признал Сингха виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, входивших в его религиозную общину «Дера сача сауда», и заключил гуру под стражу.

Еще до вынесения вердикта в соседний с Панчкулой город приехали более 100 тысяч последователей гуру и после решения суда начались беспорядки. Люди забрасывали камнями здания госучреждений, нападали на полицейских и журналистов, поджигали автомобили.

Полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ, к охране правопорядка также были привлечены военные. В Панчкуле на неограниченное время введен комендантский час. В штате Пенджаб и в разных частях Дели также были зафиксированы случаи поджогов.

Приговор Сингху будет вынесен на следующей неделе, ему грозит до семи лет лишения свободы. Его религиозная община насчитывает несколько десятков миллионов последователей по всему миру.

Ранее в отношении него проводились расследования по обвинению в заговоре для убийства журналиста. В 2015 году Сингха обвиняли в том, что он убеждал 400 своих последователей пройти процедуру кастрации с тем, «чтобы быть ближе к богу».

Н.О.