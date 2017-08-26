Турция стягивает дополнительные войска к сирийской границе

2017-08-26 11:40 | www.oxu.az | 3

Турция стягивает дополнительные войска к сирийской границе в провинции Килси на юге страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом пишут в субботу турецкие СМИ.

Согласно информации, на границу с Сирией доставлены ракетно-артиллерийские установки.

Также сообщается, что ВС Турции на границе с Сирией находятся в состоянии повышенной готовности.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Н.О.