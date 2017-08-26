Дорожная полиция Баку предупредила владельцев грузовых автомобилей и автобусов

2017-08-26 13:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку сделало предупреждение в связи с прохождением грузовыми автомобилями и автобусами техосмотра.

Как сообщил Trend в субботу глава отдела по связям с общественностью Вагиф Асадов, все типы грузовых автомобилей и автобусы должны пройти техосмотр в соответствии с установленным графиком. По его словам, число обратившихся для прохождения техосмотра крайне мало.

«Еще раз предупреждаем всех владельцев грузовых автомобилей и автобусов и просим поторопиться пройти техосмотр транспортных средств. В случае непрохождения технического осмотра в указанный срок физические лица будут оштрафованы на 50 манатов, должностные лица – на 100 манатов, юридические лица – на 300 манатов», - сказал Асадов.

Отметим, что технический осмотр всех типов грузовых автомобилей и автобусов проводится с первого августа по 31 октября включительно. Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонны проходят техосмотр на пятый год после выпуска, седьмой, девятый, 11-й, а затем ежегодно. Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы - на второй год после выпуска, а затем ежегодно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)