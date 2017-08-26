В Товузе задержан водитель, насмерть сбивший двух детей

2017-08-26 11:50 | www.oxu.az | 5

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Товузского района неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан водитель, совершивший ДТП и скрывшийся с места аварии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры,

Сообщается, что 25 августа около 20:00 на автомагистрали Говлар-Заям, на территории села Эюблу Товузского района водитель неизвестного автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сбил малолетних пешеходов – Керимова Парвина Габиль оглу (2005 г.р.) и Мамедову Афсану Эльшан гызы (2007 г.р.). От полученных травм пешеходы скончались. Водитель скрылся с места аварии. В связи с фактом в отделе полиции района было возбуждено уголовное дело по статьям 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджанской Республики, назначена соответствующая экспертиза и проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого в совершении ДТП был задержан и привлечен к следствию житель села Сабиркенд Шамкирского района, водитель автомобиля марки «ВАЗ 2107» (44 BO 067) Велиев Абульфат Гусейн оглу (1953 г.р.).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по уголовному делу.

Н.О.