Хакеры опубликовали сценарий заключительной серии "Игры престолов"

2017-08-26 13:39 | www.trend.az | 3

Хакеры, ранее взломавшие внутреннюю сеть телеканала HBO, выложили в интернет подробности заключительного эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов", передает РИА Новости со ссылкой на издание Wrap.

По данным издания, полное содержание всех серий сезона, включая заключительный эпизод "Дракон и волк", было выложено в сеть под названием "Шестая волна утечек HBO". Хакеры также прислали содержание всех эпизодов изданию Independent.

Документ, содержащий около 20 страниц, датирован 26 апреля 2016 года и предназначался для внутреннего использования. Также злоумышленники выложили в сеть контракты людей, задействованных в съемках.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой, в том числе, был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода сериала.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов.

Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев.

Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.