На Кубани водолазы нашли последнего погибшего в результате падения автобуса в море

2017-08-26 14:15 | www.apa.az | 2

Водолазы обнаружили сегодня тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море с недостроенного пирса в Краснодарском крае.

Как передает т АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщил представитель спасательной службы

«Стопроцентно нашли», - говорится в информации. Он уточнил, что тело было обнаружено в самом конце пирса, информацию официально подтвердили в региональном МЧС. Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.

Ранее сообщалось о возобновлении операции по поиску пропавшего.

Отметим, в автобусе находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации, занимавшейся строительством пирса. В результате инцидента также пострадали 33 человека. Местные власти назвали причиной случившегося отказ тормозов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.