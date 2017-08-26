Президент Ильхам Алиев поздравил молдавского коллегу

2017-08-26 14:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы Игорю Додону.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Молдова - Дня независимости. Я верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов", - говорится в послании главы государства.

Ильхам Алиев пожелал Игорю Додону крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы - мира и благополучия.